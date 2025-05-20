Kapı kapıya yapılan mücadeleler, tribünleri dolduran otomobil sporları tutkunları tarafından büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik, HT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlandı.
Yarış sonunda:
• İbrahim Yücebaş birincilik,
• Ömer Mert Örs ikincilik,
• Harun Karabulut ise üçüncülük elde etti.
TOSFED Drift Kupası klasmanında ise:
• Hüseyin Tantu birinci,
• Muhammed Başer ikinci,
• Serdar Nartak ise üçüncü oldu.
Yarışlar boyunca duman, hız ve ustalığın buluştuğu pistte seyirciler, unutulmaz anlara tanıklık etti.