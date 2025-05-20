Kapı kapıya yapılan mücadeleler, tribünleri dolduran otomobil sporları tutkunları tarafından büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik, HT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlandı.

Yarış sonunda:
 • İbrahim Yücebaş birincilik,
 • Ömer Mert Örs ikincilik,
 • Harun Karabulut ise üçüncülük elde etti.

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TOSFED Drift Kupası klasmanında ise:
 • Hüseyin Tantu birinci,
 • Muhammed Başer ikinci,
 • Serdar Nartak ise üçüncü oldu.

Yarışlar boyunca duman, hız ve ustalığın buluştuğu pistte seyirciler, unutulmaz anlara tanıklık etti.