Kapı kapıya yapılan mücadeleler, tribünleri dolduran otomobil sporları tutkunları tarafından büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik, HT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlandı.

Yarış sonunda:

• İbrahim Yücebaş birincilik,

• Ömer Mert Örs ikincilik,

• Harun Karabulut ise üçüncülük elde etti.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise:

• Hüseyin Tantu birinci,

• Muhammed Başer ikinci,

• Serdar Nartak ise üçüncü oldu.

Yarışlar boyunca duman, hız ve ustalığın buluştuğu pistte seyirciler, unutulmaz anlara tanıklık etti.