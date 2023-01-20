Sağanak nedeniyle Skenderay merkezinde "Klina" nehri taştı.

Nehrin taşması sonucu meydana gelen selde çok sayıda evi su bastı, park halindeki otomobil ve traktörler zarar gördü.

Vatandaşların sabah saatlerinde yetkililerin yardımıyla araçlarını selden etkilenen bölgelerden çıkarmaya çalıştıkları gözlendi.

Sel baskınlarının yaşandığı yerlerde vatandaşların yardımına Kosova Güvenlik Gücü (FSK), itfaiye ve yerel yetkililer koştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi ile beraber botlarla tahliye operasyonları yürüten FSK askerlerini ziyaret etti.

Kurti, Kosova hükümetinin tüm imkanlarıyla sel baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların yanında olduğunu, onlara her türlü desteği verdiğini söyledi.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yağışların 25 Ocak'a kadar devam edeceği ve ülkenin başka bölgelerinde de sel ihtimalinin olduğu bildirildi.

Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek gibi Balkan ülkeleri de son günlerdeki yağışlardan dolayı sellerle mücadele ediyor.