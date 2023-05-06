Londra’da, Kraliçe İkinci Elizabeth 'in resmen taç giydiği 1953'ten bu yana Westminster Katedrali’nde düzenlenen ilk taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katıldı.
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.
Tören sırasında güvenliği 7 binden fazla asker, 11 binin üzerinde polis sağladı.
Törende ilk defa İngiltere'deki Müslüman, Yahudi, Hindu, Sih ve Budist toplumların dini liderleri ve kadın rahipler de görev aldı.
Kral Charles'ın tahta geçişiyle birlikte eşi Camilla da yemin ederek taç giydi.