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Kral Charles'ın tahta geçişiyle birlikte eşi Camilla da yemin ederek taç giydi.

Törende ilk defa İngiltere'deki Müslüman, Yahudi, Hindu, Sih ve Budist toplumların dini liderleri ve kadın rahipler de görev aldı.

Kanada'da 78 noktada orman yangını:13 bin kişi tahliye edildi

Kanada'da 78 noktada orman yangını:13 bin kişi tahliye edildi

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.

Londra’da, Kraliçe İkinci Elizabeth 'in resmen taç giydiği 1953'ten bu yana Westminster Katedrali’nde düzenlenen ilk taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katıldı.

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