23 yaşındaki Sarah Foy, 23 yaşındaki Rosa Sharkey ve 33 yaşındaki Rose Patterson, "açık kurtarma" görevi dedikleri eylem kapsamında koyunları çaldıkları için dün sabah Windsor'daki bir polis karakoluna teslim olduklarını söylüyor.

Animal Rising adlı kampanya grubuna mensup üçlü, iddialarına göre hayvanları kesilmeden önce götürmek için çarşamba akşamı Norfolk'taki Appleton Çiftliği'ne girdiklerini belirtti.

Üçlü, hayvanların güvenliğinin sağlandığını söyledikten sonra polis memurlarına teslim oldu. Daily Telegraph'a konuşan grup, hayvanların açıklanmayan bir yere götürüldüğünü söyledi.

Teslim olmadan önce kadınlar, Sooty, Sunny ve Sammy adlarını verdikleri hayvanların fotoğraflarını ve "Kral'ın Koyunlarını kurtardım" gibi sloganlar içeren pankartlar taşıdı.

Norfolk Polisi sözcüsü, The Independent'a, "Norfolk'un West Newton köyündeki bir çiftlikten üç kuzunun çalındığı ihbarlarını araştırdıklarını" söyledi:

"Slough'daki bir polis karakoluna kendi istekleriyle giden 20'li ve 30'lu yaşlardaki üç kadın, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

Halen gözaltındalar."

Sandringham Malikanesi, bunun bir polis vakası olduğunu ve "devam eden bir soruşturma hakkında yorum yapmayacağını" belirtti.

Telegraph'a konuşan Foy şunları söyledi:

"Herkes gibi hayvanlar da hayatlarını güvenli bir şekilde ve kullanılmadan ya da istismar edilmeden sürdürmek ister. Ne yazık ki Sandringham'da ya da gıda sistemimizde kullanıldıkları herhangi bir yerde durum böyle değil.

İşte tam da bu nedenle bugün üç koyunu kurtardık. Bu üç güzel kuzu artık hayatlarını dolu dolu yaşayacak. Diğer hayvanlar ve doğayla olan ilişkimiz hakkında acilen ulusal bir konuşmaya ihtiyacımız var.

Kraliyet Ailesi bu konuda öncü olabilir; Büyük Londra'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde araziye sahipler.

Güvenli, emniyetli, bitki kökenli bir gıda sistemine geçişi ve yeniden yabanlaştırma programını tamamen taahhüt etmeleri inanılmaz bir açıklama olurdu. Hayvanlarla olan bağımızı onarmak iklim ve doğa krizleriyle mücadelede hayati önem taşıyor."

Eylem haberi, Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) grubunun gelecek ayki Epsom Derby at yarışında, nisandaki Grand National'dan daha büyük bir katılımla protesto düzenleme sözü vermesinden kısa süre sonra geldi.

Birkaç protestocunun kendilerini pistteki çitlere yapıştırmaya çalışmasının ardından yarış 14 dakika geç başlamıştı.

(Kaynak: Independent Türkçe)