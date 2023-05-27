İngiltere'de Animal Rising adlı aktivis grup, sıra dışı bir eyleme imza attı.

İngiltere Kralı Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki Appleton Çiftliği'ne giren 3 aktivist kesime hazırlandığını öne sürdükleri üç kuzuyu çaldı.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, yaşları 23 ve 33 olan Sarah Foy, Rosa Sharkey ve Rose Patterson, "açık kurtarma" görevi dedikleri eylem kapsamında kuzuları çaldıkları için gözaltına alındı.

Üç aktivist iddialarına göre hayvanları kesilmeden önce Kral'ın malikanesinden kurtardıktan sonra minibüsle güvenli bir yere götürdü.

Hayvan hakları savunucusu aktivistler daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Teslim olmadan önce kadınlar, Sooty, Sunny ve Sammy adlarını verdikleri hayvanların fotoğraflarını ve "Kral'ın kuzularını kurtardım" yazılı pankartlarla poz verdiler.