Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro'da bir kadın, 17 bin real yani 3 bin 400 dolar tutarında kredi çekmek için yaşlı bir adamın ölüsünü bankaya götürdü.

Banka çalışanları olayı videoya çekerek polisi aradı. Kadın gözaltına alındı ve tuhaf video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Adı Érika de Souza Vieira Nunes olan bir kadın, sandalyede oturan solgun, yaşlı bir adamın yanında dururken görüntülendi.

Kadın bankaya götürdüğü adamın kafasını dik tutuyor, onunla konuşuyor ve kredi kağıtlarını imzalamasını istiyordu.

BANKA ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

Nunes'in kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edildi. Kadın adama doğru sürekli, "Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. İmzalamazsan parayı alamayız çünkü senin adına imzalayamam" sözlerini kullanıyordu.

Bir banka çalışanı tekerlekli sandalyede oturan adamın renginin iyi görünmediğini fark ederek kadına iyi olup olmadıklarını sordu.

Kadın ise amcası olduğunu iddia ettiği adamın iyi olduğunu ve genelde konuşmadığını iddia etti.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Banka çalışanları kısa süre sonra polisi aradı ve daha sonra polis, kimliği 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olarak tanımlanan adamın birkaç saat önce öldüğünü belirledi.

Polis Şefi Fábio Luiz olay yerinde yakalanan kadının girişimi hakkında, “Kredi başvurusunu bankaya zaten ölü olarak getirdiği adama imzalatıyormuş gibi davranmaya çalıştı. Asıl önemli olan, diğer aile üyelerinin kimliğini belirlemek için soruşturmaya devam etmek ve bu kredi hakkında daha fazla bilgi edinmek" diye konuştu.

YAŞLI ADAMIN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

Polis, kadının aslında yeğeni olup olmadığı ve dolandırıcılık girişimine başka kişilerin katılıp katılmadığı da dahil olmak üzere yaşlı adamın ölümünü araştıracaklarını söyledi.

Yaşlı adamın cenazesi yetkililer tarafından incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Nunes, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak dolandırıcılık veya zimmete para geçirmekle suçlanabilir.