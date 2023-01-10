WhatsApp yeni özellikler konusunda çalışmalar yapmayı sürdürürken, yeni özelliklere dair keşifler de yapılıyor. Android için WhatsApp beta'da yapılan yeni bir keşif ise WhatsApp'ın yolda olan yeni bir özelliğini ortaya çıkardı. Yeni özellik, WhatsApp kullanıcıları için bir müjde niteliği taşırken, özellikle sohbet geçmişlerini Google Drive'da yedeklemek zorunda kalmadan yeni bir Android telefona aktarmak isteyenler için süreci mümkün hale getirip, işleri kolaylaştıracak gibi duruyor. İşte WhatsApp'ın yolda olan yeni özelliği QR kod ile sohbet aktarma!

WHATSAPP'TAN QR'LI YENİ ÖZELLİK!

WABetaInfo'nun aktardığına göre; QR kod ile sohbet aktarma özelliği, kullanıcıların sohbet geçmişlerini Google Drive'da yedekleme yapmak zorunda kalmadan yeni bir Android cihaza geçmelerine olanak tanıyacak. Bunun için verilen QR kodu taramak gerekecek ve sohbetler QR kod sayesinde kolayca yeni cihaza taşınacak.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre WhatsApp'ı yeni Android cihaza indirmekle başlayan süreç gayet basit. WhatsApp'ı yeni telefonda açtıktan sonra bir QR kod verilecek. QR kodu okutmak, sohbet geçmişinin yeni Android cihaza taşınmasını başlatmak için yeterli olacak.

Bu özellik, Google Drive'daki sohbetlerini ve medyalarını yedeklemeden sohbet geçmişlerini yeni bir Android telefona aktarmak isteyenler için süreci kolaylaştırdığı ve daha hızlı bir geçiş sağladığı için kullanışlı ve verimli bir çözüm sağlayacak gibi duruyor.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp,'ın uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için QR kod ile sohbet aktarma seçeneğini geliştirdiği söyleniyor. Özellik geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman kullanıcılara sunulacağını da haliyle bilinmiyor. Ancak gözler WhatsApp'tan gelecek açıklamalarda ve güncellemelerde olacak.