Açıklamada, 30 yıllık dönemde kış mevsiminin yaklaşık 28 gün kısalmış olmasıyla iklim değişikliği kaynaklı olarak kışların her yıl bir gün azaldığı vurgulandı.

Havanın 4 santigrat derecenin altına düştüğü gün sayısının 1960-1990'da ortalama 91 olduğu aktarılan açıklamada, bunun 1990-2020 döneminde 63 olduğuna işaret edildi.

Ortalama sıcaklık artışının yılın her ayında gözlendiği kaydedilen açıklamada, soğuk geçen kış günleri sayısında da azalma yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, 1960-1990 ile 1990-2020 yılları arasındaki yıllık bazda ortalama sıcaklıkta 1,1 santigrat derece artış görüldüğü belirtildi.

KNMI'nın açıklamasında, ülkede 1960-1990 ile 1990-2020 yıllarında yaşanan sıcaklık değişimleri ve kış mevsiminde soğuk geçen günlerin sayısındaki azalmaya ilişkin veriler paylaşıldı.

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