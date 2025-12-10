CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Kürşat, yaşanan tutuklamalara değinerek, hükümeti suç örgütlenmesi gibi hareket etmekle suçladı.

Kürşat, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ortada bir devlet aklı, vizyonu ve politikası yok. Ortada çürüyen ve yozlaşan, kokuşan bir yapı var. Yolsuzluk soruşturmaları, kontrolden çıkan nüfus, uyuşturucu batağına sürüklenen gençler, ithal tetikçilerin kol gezdiği sorma gir hanına dönmüş bir coğrafya. Tüm bu gerçekler ışığında bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. Tüm bunların ortasında siyasi sorumluluk almayan bir Başbakan var. Hükümet ortağı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ataoğlu bu konuda ne düşünüyor, merak ediyorum. Kıbrıs Türk siyasi tarihi hiç böyle bir kara dönemle karşılaşmamıştır”

“Turizm sayıya dayalı ve kalitesiz bir yapıya sahip”

Konuşmasının devamında Turizm Bakanlığı bütçesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kürşat, bakanlığı ‘matruşka bakanlık’ olarak tanımladı.

Bütçe görüşmeleri başında faaliyet raporu istediklerini dile getiren Kürşat, raporu göremediklerini kaydetti, ‘ama normal olmayan faaliyetin raporu da olmaz’ ifadelerini kullandı.

Turizmin sayıya dayalı ve kalitesiz bir yapıya sahip olduğunu savunan Kürşat, turizmin önemli bir sektör olarak addedildiğini ancak gelinen noktanın ortada olduğunu kaydetti.

Kürşat, pahalılık nedeniyle KKTC’nin turizm destinasyonu anlamında tercih edilebilir olmaktan çıktığını belirterek, ‘bu noktada Turizm Master Planı ne oldu? Bunu sormak istiyorum’ ifadelerini kullandı.

Kürşat şöyle devam etti:

“Turizmde gerçek bir pazarlama stratejisi var mıdır? Sürdürülebilirlik yoktur. Kültür turizm entegrasyonu yoktur. Zenginliklerimizi dünyaya pazarlayabiliyor muyuz? Bunlar hep soru işaretidir.”

“Gençler ülkeye aidiyet duygularını yitirdi”

Bakanlığın gençliği de bünyesinde barındırdığını hatırlatan Kürşat, gençlerin göç ettiklerini, ülkelerine olan aidiyet duygularını yitirdiklerini söyledi. Gençlere yönelik mekanizmaların zayıf olduğuna dikkat çeken Kürşat, özellikle kırsaldaki gençlerin daha görünmez olduğunu ifade etti. ‘Bakanlığın gençlere yönelik politikası yok sadece tabelada adı yazıyor’ diyen Kürşat, Ataoğlu’nu gençlere karşı sorumluluk hissetmemekle suçladı.