Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala konuşulmaya devam edilen Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü.

Süleyman Çakır, dizi hayranları tarafından yine unutulmadı. Çakır karakterinin ölümünün ardından 19. yıl geçmesine rağmen sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan bu kurgusal karakter, mafya babası olarak dizide yer almış ve replikleriyle izleyenlerin zihinlerine kazınmıştı.

Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmişti.

Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştı. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendi.

SÜLEYMAN ÇAKIR SÖZLERİ VE REPLİKLERİ

-Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır.

-Sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü?

-Allah'tan başka kimseye biat etmem, vuracağım adamı bile önceden söylerim, çok kan akacak lan.

-Dostun dostumdur düşmanın düşmanım.

Azdan az çoktan çok gider.

-Kaç ölüm adını değiştirir usta?

-O bileğini bükerler reis boynumuz bükülmesin de bileğimizin bükülmesi önemli değil.

-Her şeyin, zamanı var; yaşamanın, sevmenin, hatta ölmenin bile...