KKTC’nin lider operatörü Kuzey Kıbrıs Turkcell cihaz satışları için (akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler ve teknolojik ev aletleri) distribütör yönetim modeline yeni bir soluk getirdiğini duyurdu. Daha etkin, çevik ve yüksek performanslı bir yapının hedeflendiği yeni distribütör yönetim modelinde hem bayilere hem de müşterilere daha verimli hizmet sunulması hedefleniyor. Bu yeni strateji, şirketin operasyonel verimliliğini artırarak ülkedeki dijital ekosistemin güçlenmesine önemli katkı sağlayacak.

Esnek ve hızlı hizmet

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni stratejisine ilişkin detaylar, Distribütör Supercell’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları Ali Gürler ve Emrah Doğan, Bireysel Kanal Satış Müdürü Tunç Meç, Supercell Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Erdem, Genel Müdürü Ali Erkan Şahin, yöneticiler ve bayi direktörleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Supercell ile müşterilere sundukları hizmetin kalitesini artıracağına dikkat çekti. Küçüközdemir, “Akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler ve teknolojik ev aletleri tarafındaki distribütör yönetim modelimizi iş ortaklarımızın katkılarıyla daha güçlü bir iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Bu yeni model ile distribütör ağımızda daha esnek bir yapı oluşacak. Bayilerimiz ve müşterilerimiz bu sürecin faydalarını doğrudan hissedecek” dedi.

Operasyonel verimlilik ve yüksek performans hedefi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, distribütör modelinde yapılan bu değişiklikle bayilerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilecek bir sistem kurmayı amaçlıyor. Toplantıda, yeni yapının operasyonel verimliliği artıracağı ve dağıtım ağının performansını yükselteceği de belirtildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, bu modelin özellikle güçlü bir tedarik ve dağıtım ağı kurarak, müşterilerin en son teknolojiye sahip cihazlara daha hızlı ulaşmasını hedeflediği vurgulandı.

Supercell Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Erdem toplantıda, dijitalleşme hedefleri doğrultusunda attıkları bu adımın büyük önem taşıdığını belirtti. Erdem, “Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojiye olan yatırımları ve dijitalleşme hedefleriyle öncü bir konumda bulunuyor. Supercell Kurumsal Hizmetler olarak, bu sürecin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, Kuzey Kıbrıs Turkcell ekosistemindeki tüm iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir destekçi olmaktır” ifadelerini kullandı.