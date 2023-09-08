Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silah taşıyabileceğini iddia ettiği yeni bir denizaltıyı tanıtmak üzere bir başkent Pyongyang'ta bir tören düzenledi.

Nükleer saldırı denizaltısının uzun zamandır Kuzey Kore'nin inşa etmek istediği silahlar listesinde yer aldığı belirtildi.

Reuters'a göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un uzun yıllardır bu denizaltıyı geliştirmek için çalıştığı ve nükleer silah programının önemli bir parçası olarak gördüğü aktarıldı.

Ancak bu denizaltının operasyonel olup olmadığı bilinmiyor çünkü Kuzey Koreliler henüz nükleer kapasiteli füzeleri başarıyla ateşleyebildiğini göstermedi.

"ERTELENMEYECEK BİR ÖNCELİK"

Kim yaptığı konuşmada "Deniz kuvvetlerimizin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak... düşmanların son zamanlardaki saldırgan hareketleri ve askeri eylemleri göz önüne alındığında ertelenemeyecek bir önceliktir." dedi.