Kuzey Korelilerin, "münzevi krallığa sızan" Batı kültürüne yönelik baskıların bir parçası olarak sosisli sandviç yemelerinin yasaklandığı bildirildi.

"VATANA İHANET"

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ülkenin lideri Kim Jong Un, ABD'den esinlenen Güney Kore yemeğinin popülaritesinin arttığı bir dönemde sosis servis etmenin "vatana ihanet" olduğunu ilan etti.

Sosis pişirirken veya satarken yakalanan kişiler, meşhur çalışma kamplarında tutuklanıp ağır iş cezasına çarptırılabilecek.

Kuzey Kore sosisli yemeyi ve boşanmayı yasakladı

YASAKLANAN TEK YİYECEK SOSİSLİ DEĞİL

Kim ayrıca, umami açısından zengin bir et suyu, Kore acı biber ezmesi, gevrek, kimchi ve Amerikan Spam'i, fasulye ve sosisle yapılan bir Güney Kore-Amerikan füzyon yemeği olan budae-jjigae'nin satışını da yasakladı. "Ordu yahnisi" olarak da bilinen yemek, 1950'lerdeki Kore Savaşı sırasında bölgede bulunan ABD askerleri tarafından atılan etlerden doğdu. Aç kalan yerel halk, bu etleri güveç yapmak için kullandı.

Kuzey Kore sosisli yemeyi ve boşanmayı yasakladı

BOŞANANLAR HAPSE ATILACAK

Yönetim ayrıca boşananların da hapse atılabileceğine karar verdi.

Güney Pyongan eyaletinde üç ay çalıştığını iddia eden boşanmış bir kadın, kadınların erkeklerden daha ağır cezalara çarptırıldığını söyledi .

"İlçe çalışma eğitim kampında yaklaşık 80 kadın ve 40 erkek tutuklu bulunuyor" dedi.

Boşanma kararları nedeniyle yaklaşık 30 erkek ve kadın hapse atıldı, kadınların cezaları daha uzun sürdü.