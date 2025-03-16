Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı.

Facianın kulüpte düzenlenen bir konser sırasında kullanılan alevli ışık ekipmanları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.

YANGINDAN SONRA İZDİHAM ÇIKTI

Yangında en az 51 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybeden çoğu kişinin çıkan izdiham sırasında ezilerek öldüğü tahmin ediliyor.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılıktan yapılan açıklamada, can kaybının artacağı vurgulanarak, “Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor” denildi.

İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.