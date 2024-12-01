Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Rumlara Mallarını Satmaları İçin Baskı- Yağmacıların Tutuklanmasının Ardından Türk Hamleleri- Mallarını Satmak İçin Kıbrıslı Rumlara Yanaşıyorlar” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde “KKTC'deki aracılar vasıtasıyla Kuzey’deki mülklerini satmaları için Kıbrıslı Rumlara yanaştığını” iddia etti.

Bazı Kıbrıslı Rum aracıların da ücret karşılığında Kıbrıslı Rum mal sahipleriyle istişarede bulunmayı üstlenerek bu oyuna dahil olduğunu kaydeden gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle Türk iş insanlarının Kıbrıs Rum mallarını yabancılardan satın alma konusunda ilerlediklerini de iddia etti.

Gazete KKTC’nin bunun ışığında, Türkiye’den alıcılara kolaylık sağlayacak bir yasa değişikliği üzerinde çalıştığını da öne sürdü.

Türk iş insanlarının Erdoğan’ın talimatlarının ardından yabancılardan KKTC’deki Rum mallarını satın aldıklarını savunan gazete, buna paralel olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının da mallarını satın almak için Kıbrıslı Rumlara yanaştığını iddia etti.

Yaşamını Rum tarafında sürdürüp Kuzey Kıbrıs’la iletişim kanallarına sahip olan bazı Kıbrıslı Rumların da benzer rolü üstlendiğini kaydeden gazete, bazı Kıbrıslı Rumlar aracıların KKTC’deki mallarını Türklere satmaları için Kıbrıslı Rumlara yanaştıklarını belirtti.

Bunun Kuzey Kıbrıs’ın Türkleşmesine katkısı olan bir şey olduğunu savunan gazete, bunun KKTC’deki Rum mallarının ticaretiyle ilgisi bulunan kişilerin Rum Yönetimi tarafından tutuklanmasının sonucu olduğuna işaret etti.

Tutuklamaların KKTC'deki inşaat sektöründe kargaşaya neden olduğunu yazan gazete, Türk tarafının çeşitli yollarla bu durumla ilgili çıkış yolları bulmaya çalıştığını iddialarına ekledi.

-Rum İçişleri Bakanının açıklaması

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu ise dün düzenlenen bir sempozyumda, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Elikkos İlia tarafından iletilen selamlama mesajında, KKTC’deki Rum mallarının “yağmalanmasının” kesin olarak Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte sona ereceği iddiasında bulundu.

Güney Kıbrıs’taki sözde “Girne Belediyesi” tarafından 15’incisi düzenlenen “Mülkiyet ve Siyasi Uzantılar” konulu sempozyumu selamlayan İoannu, 50 yıldan fazla bir sürenin ardından Rum Yönetiminin kovuşturma makamlarının Rum göçmenlerin mallarını “istila edenleri” adalet önüne çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştığını öne sürdü.

İoannu bu tedbirlerin bir yandan baskıcı bir karaktere sahip olduğunu, ancak bu durumu ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu durumun kesin olarak Kıbrıs sorununun çözümüyle sona ereceğini savunan İoannu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bunun için vatanın yeniden birleşmesine dair hedefe ulaşılması amacıyla yoğun bir şekilde çalıştığını ileri sürdü.

İoannu kabul edilemez mevcut durumun sona ermesinin acil bir ihtiyaç olduğunu da iddialarına ekledi.