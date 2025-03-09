Kathimerini gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, Larnaka Havalimanı’nda yapılacak çalışmalar çerçevesinde terminal binasının genişletileceği ve ana binayla bağlantılı yeni bir bina inşa edilerek, buraya yolcu iniş-binişlerinin yapılacağı yeni körükler konulacağı; Baf Havalimanı’nda ise terminal binasının yüzde 30 oranında büyütüleceği kaydedildi.

Gazete, genişletme çalışmalarıyla birlikte Larnaka Havalimanı’nda yıllık 12,4 milyon yolcuya, Baf Havalimanı’nda da yıllık 5 milyon yolcuya hizmet verilebileceğini yazdı.

Haberde, çalışmaların maliyetinin yaklaşık 170 milyon euro olarak hesaplandığı ve sözleşme gereği bu rakama 20 milyon euro daha eklenebileceği belirtildi.