Larnaka'da arama kurtarma ekipleri, Larnaka’daki gemi enkazında kaybolan bir dalgıcı bulmak için çalışıyor.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, dalgıç sabah saat 10.00 sularında bir grubun parçası olarak Zenobia batığı yakınlarında su altındaydı ancak "bilinmeyen bir nedenle" eşiyle birlikte su yüzüne çıkmadı.

Yetkililerin derhal bilgilendirildiğini ve Larnaka Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından "Nearchos" arama ve kurtarma planı devreye konulduğunu yazan gazete, soruşturmaların "şu ana kadar sonuç alınamadan" devam ettiğini bildirdi.