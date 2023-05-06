Politis ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyesi milletvekillerinin dün Larnaka’daki “Piyale Paşa” caddesi ve komşu mahallelerdeki Kıbrıslı Türk evlerinde incelemelerde bulunduğunu yazdılar.

Gazete, komite üyelerinin, Piyale Paşa caddesinde bulunan Kıbrıs Türk evlerinin dış cephe onarımlarını yerinde incelediklerini ve bölgede bulunan birçok Kıbrıs Türk evinin ciddi onarımlara ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Kıbrıs Türk evlerinin bazılarının ise hak sahibi Rum göçmenler tarafından kullanılmadıklarını ve boş vaziyette durduklarını aktaran gazete, bu evlerin ihtiyaçlı ailelere verilmesinin de gündemde olduğunu belirtti.