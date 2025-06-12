Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane resmen Galatasaray'da.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Sane'yle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Transferin mali detaylarına ilişkin, “Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.” denildi.

Leroy Sane'nin imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu katıldı.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asist kaydetti.

Kariyerine Schalke'de başlayan Sane sonrasında Manchester City ve Bayern Münih formalarını giydi. Sane, Galatasaray tarihinde forma giyecek 211. yabancı, 10. Alman futbolcu olacak.

Leroy Sane ilk açıklamasında, “Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.