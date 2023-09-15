Birlik Hükümeti Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Kurumu konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hazırlanan ön rapora göre meydana gelen sel ve su baskınları sonucu Cebel el-Ahdar bölgesinde yaklaşık 5 bin ev zarar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede yaklaşık 35 kilometrelik hasarlı yol ile 20 kilometrelik ana yağmur suyu drenaj hattının onarıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, altyapının zarar görmesinin içme suyu şebekelerini olumsuz etkilediği, bu nedenle birçok bölgede içme suyuna erişim sağlanamadığı aktarıldı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.