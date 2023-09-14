Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.

"ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ BULABİLİR"

Derne Belediye Başkanı Abdulmenam Al-Ghaithi, Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz da "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi." açıklamasında bulundu.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle önceki gün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

"SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ"

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

UYDUDAN LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Derne'yi vuran sel felaketinden geriye kalan yıkım uydudan da görüntülendi. Bazı bölgelerde suyun çekilmesiyle yıkımın boyutu gün yüzüne çıktı. Kentin dörtte birinin tamamen yok olduğu belirtiliyor.

DERNE BARAJLARININ ÇÖKMESİNE İLİŞKİN "ACİL SORUŞTURMA" AÇILMASI TALİMATI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, X sosyal medya hesabından, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir iş birliği içinde olmaları talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

LİBYA'DA SEL FELAKETİ NEDENİYLE EĞİTİME 10 GÜN ARA

Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise "Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını kaydetti.

LİBYA'YA ULUSLARARASI YARDIMLAR

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Libya'ya ilk aşamada 500 bin euroluk insani yardım göndereceğini açıkladı.

Açıklamada "Ayrıca AB, Daniel Fırtınası'ndan etkilenen Libya'daki en acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk olarak 500 bin euro tutarında insani yardım fonu sağladı. Finansman, Libya'nın doğusunda sağlık, su ve sanitasyon malzemeleri sağlamak üzere sahada faaliyet gösteren ortaklar aracılığıyla dağıtılacak." denildi.