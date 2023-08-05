Limasol’a bağlı Alassa köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve geniş alana yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangının yeniden alevlenme tehlikesi bulunduğunu ve 200’den fazla kişinin 50 itfaiye aracı ile karadan, 8 yangın söndürme uçağıyla da havadan müdahale ettiği yangının, sert rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldığı bildirildi.

“İkaros” planının da devreye sokulduğu yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde 20 evin tedbiren boşaltıldığı kaydedildi. Bugün de Ürdün’den gelecek yangın söndürme uçaklarıyla söndürme çalışmalarının devam edeceği kaydeildi.

MUHTAR YARALANDI

Yangının yayıldığı köylerden biri olan Korfi’de, söndürme çalışmalarına katılan muhtarın yaralandığı ifade edildi.

Yangının çıkış sebebini araştıran polisin elinde, yangının çıkış saatinden kısa bir süre önce bölgede şüpheli bir araç görüldüğüne ve bu aracın, yangının çıkış noktasına yakın bir bölgede duraksayarak, bir süre sonra hızla bölgeden uzaklaştığına dair bilgiler bulunduğu vurgulandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, saat 19.30 sularında yangın koordinasyon merkezine gittiği belirtildi. Hristodulidis’in burada yaptığı açıklamalarda, yangının durumuyla ilgili ilk elden bilgilendirildiğini ve gördükleri karşısında çok etkilendiğini ifade ederek, yangınların önüne geçilebilmesi için daha sert tedbirler alınacağını söylediği kayıt edildi.

Hristodulidis, yardım talebine anında karşılık veren Ürdün ve İsrail’e teşekkürlerini sunarken, Kıbrıslı Türklerden de yardım teklifinde bulunulduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ta son 11 yıl içerisinde elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu 114 yangının çıktığı vurgulandı.

Orman Dairesi’nin Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu’na 18 Aralık 2020’de, elektrik kablolarının geçerek tehlike oluşturduğu 475 ormanlık bölge ve farklı bölgelerle ilgili bilgilendirme yaptığı; ancak o günden bugüne tedbir alınacağı yerde, çok sayıda yeni yangın çıktığı ifade edildi.

ÜRDÜN'DEN GELEN HELIKOPTERLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ürdün’den gelen 3 yangın söndürme helikopterinin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) helikopterleri eşliğinde bu sabah saat 10.00 itibarıyla yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalara başladığını kaydedildi.

İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis’ini, İsrail’den yangın söndürme uçağı gelmesine gerek kalmadığını açıkladı.