Philenews haber sitesinin haberine göre, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevlerin önünü almak için yangın şeritleri açılıyor.

“Korfi” köyünün ardından “Apasia” ile “Paramitha” köylerinde de bazı evler boşaltılıyor.

Hristodulidis yangın bölgesine gitti

Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için İsrail ve Ürdün'den iki helikopter geliyor.

Philenews haber sitesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yangın yerine gitti ve durumla ilgili bilgi alıyor.

Öğlen saatlerinde çıkan ve giderek yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor.