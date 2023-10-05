Nicosia New Generation Lions Kulübü marka etkinliği olan Lion Kids Fest'i 6 Ekim 2023 Cuma günü Lefkoşa Köşklüçiftlikte bulunan House of Jade'de gerçekleştiriyor.

Etkinlik, Kuzey Kıbrıs Lions derneklerinden Girne Vatan, Girne Özgürada , Mağusa Kale , Girne Ada, Lefkosa Sarayönü , Mağusa Mesarya , Young Professionals Cyprus, Nicosia Pandora , Lefkosa Lider Leo kulupleri ile birlikte ortak olarak yapılacak.

Festivalle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Festival 2 bölümden oluşmakta olup 1. bölüm saat 14.00 ile 17:00 saatleri arasında özel eğitim çocukları ve Onkoloji çocuklarına yönelik Survivor yarışma etkinliği ile başlayacaktır.

Festivalin 2. bölümü ise 17:00 ile 21:00 saatleri arasında katılımcı diğer çocuklarımızla gerçekleştirilecektir. Festivalde şişme oyun parkları,ödüllü eğlenceli oyunlar, kukla gösterisi, palyaço ve yüz boyama etkinliği ile dans gösterileri ve canlı dj performansı yer alacaktır.

Toplanacak tüm gelir çocuk onkoloji servisine bağışlanacaktır.

Bilet satışları devam etmekte olup, festival günü kapıdan temin edilebilir.

Tüm halkımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz.