İstanbul'un Güngören ilçesinde 2016 yılından beri lise öğretmeninin tacizine uğradığını öne süren S.T. geçen yıl şikayetçi oldu. Ancak savcılık delil yetersizliğinden takipsizlik verdi.

S.T., Mehmet D.'nin WhatsApp'tan gönderdiği fotoğraf ve videoları telefonuna yüklediği bir uygulama ile geri getirerek Şubat ayında yeniden şikayetçi oldu. Savcılık dosyaya giren deliller nedeniyle soruşturma başlattı.

S.T.'nin ihbarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Güngören'de bir kız meslek lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Mehmet D.'nin baskı ve tehditle 14 yaşından 20 yaşına kadar genç kızı cinsel olarak istismar ettiği belirtildi.

Mehmet D.'nin, S.T.'ye gönderdiği kendisine ait cinsel içerikli görüntüler de dosyaya girdi.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLDU



S.T.'nin Mehmet D. hakkında geçtiğimiz yıl da şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak Mehmet D.'nin WhatsApp'tan gönderdiği fotoğraf ve videoları S.T.'ye zorla sildirdiği için delil sunulamadı.



Savcılık eksik delil nedeniyle takipsizlik kararı verdi. S.T., telefonuna yüklediği bir uygulama ile silinmiş fotoğrafları geri getirerek şubat ayında yeniden şikayetçi oldu. Savcılık dosyaya giren deliller nedeniyle soruşturmayı yeniden başlattı.



"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"



S.T.'nin avukatı Nur Arıkan, "Bu süreç içerisinde şüpheli ve karısı, kız çocuğunu tehdit ederek susturuyor. Artık çocuk dayanamayacak duruma geliyor, intihara teşebbüs ediyor. Ablası intiharını önlüyor, şu an psikolojik tedavi görüyor. Cinsel istismardan soruşturma devam ediyor. Bu durumu okula bildirdik, herhangi dönüş olmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrıda bulunmak istiyoruz, davaya müdahil olmalarını istiyoruz." dedi.