NATO Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.

Zirvede Türkiye'yi temsil edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vilnius'a gitti.

11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyleyen Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İsveç ve Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için çalıştığını ifade eden Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadelesinin katılımdan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını da belirten Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

Görüşmede, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımların da olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarda da mutabık kalındığı kaydedildi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: NATO ÜYELİĞİNE DOĞRU BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Finlandiya ile olan 3'lü mutabakatın tüm bölümlerini yerine getirmeye devam etme sözü veriyoruz. Bu İsveç için iyi bir gün, NATO üyeliğine doğru büyük bir adım atıyoruz." dedi.

BİDEN: MEMNUİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden da kararı, "Memnuniyetle karşılıyoruz" diyerek, Erdoğan'la Euro-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın geliştirilmesi üzerine çalışmaya hazırız" değerlendirmesine bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin "Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." demişti.

BIDEN İLE GÖRÜŞME YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek.

Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.