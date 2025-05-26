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Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tartışma yaratan görüntüler: Macron eşinden tokat mı yedi?

Tartışma yaratan görüntüler: Macron eşinden tokat mı yedi?

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

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