Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Ayrıca Birmingham, Manchester ve Londra'da onlarca kişi namaz kıldı ve Kur'an-ı Kerim 'den ayetler okudu.

Londra 'daki İsveç Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemi kınayan pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

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