İngiliz online emlak şirketi Rightmove tarafından yapılan açıklamada, başkente ortalama bir konutun kirasının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 artarak aylık 2 bin 501 sterlin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, başkent dışında ülkenin geri kalanında ortalama bir konut kirasının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,4 artarak 1.190 sterline yükseldiği kaydedildi.

Rightmove verilerine göre, ülkede piyasada kiralanabilir durumda olan konut sayısı 2019 yılındaki seviyesinin yüzde 46 altında.

Konut sektöründe yüksek talebe rağmen yeterli stok olmadığını belirten Rightmove Direktörü Tim Bannister, “Bu yıl konut sektöründe gördüğümüz sıkışmanın azaldığına dair bazı işaretler olsa da halen pazara yeterli sayıda konut seçeneği sunulmuş değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde kira artışlarının, arz ve talep dengesizliği nedeniyle devam etmesinin beklendiğini belirten Bannister, “Birçok emlakçı tek bir emlak için çok sayıda kira talebi ile karşılaşıyor.” dedi.

Ülkede bu yılın şubat ayı itibarıyla enflasyon yüzde 10,1 seviyesinde.

İngiltere’de gıda fiyatları ise geçen ay yıllık bazda yüzde 18,2 artarak son 45 yılın en sert yükselişini göstermişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen ay ülkede enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4’ten 4,25 seviyesine yükseltme kararı almıştı.