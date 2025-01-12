Los Angeles'ın farklı bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Palisades ve Eaton bölgelerindeki iki büyük yangın, kısmen ve parçalı olarak kontrol altına alınsa da hâlen geniş alanlarda etkisini sürdürüyor.

Malibu'nun doğusunda da büyük bir alan yangından etkilendi.

Yangınların 12 binden fazla yapıyı yok ettiği bildirildi.

Tahliye edilen bölgelerdeki yağma olayları nedeniyle, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ulusal Muhafızların, alevlerden etkilenen yerlerde devriye gezeceği belirtildi.

Los Angeles Emniyet Müdürü Robert Luna, polisin bu bölgelerde devriye gezdiğini ve buralarda bulunmaması gereken herkesin tutuklanacağını ifade etti.

ABD merkezli hava durumu analiz şirketi Accuweather, yangınların mali yükünün 150 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor.

Accuweather'ın baş meteoroloji uzmanı Jonathan Porter, "Bu hızlı yayılan, rüzgârla büyüyen cehennem, ABD tarihinin en maliyetli yangın felaketlerinden birini ortaya çıkardı" dedi.

20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, Joe Biden yönetimini hedef alarak, "Hâlen kontrol sıfır. Kimse daha önce bu kadar kötü rakamlar görmedi" dedi.

JOE BIDEN: YANGINDAN KAYNAKLANAN MALİYETİN TAMAMI HÜKÜMET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Beyaz Saray, yangın nedeniyle evlerine dönemeyen kişilerin öncelikli olarak barınma masraflarını karşılamaya hazırlandığını açıkladı.

Biden yönetimi, yangından kaynaklanan maliyetin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Kent sakinleri, Los Angeles'taki yerel yetkilileri, hazırlıksız kalınması ve yetersiz müdahale nedeniyle eleştiriyor.

Santa Ana olarak adlandırılan ve hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgâr, yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu.

Bölgede nem oranının düşük olması da yangının büyümesinde etkili oldu. Eyalette gün içindeki hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor.

Yangınlar nedeniyle okullar kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.

Pazartesi gününe kadar yaklaşık bin okulun kapalı kalacağı açıklandı.

Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, yalnızca yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildirildi.