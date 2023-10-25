Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye kara harekatının bir hata olacağını söyledi.

Macron, İsrail, Filistin ve Ürdün'ün ardından Ortadoğu turunun son ayağı Mısır’a geldi. Macron, başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın ardından bölgesel bir gerilimin önlenmesi çağrısını yineleyerek, kendisine ve diğer Batılı ülkelere yöneltilen çifte standart suçlamalarına karşı çıktı. Macron, Fransa'nın 'çifte standart uygulamadığını' ve 'uluslararası hukukun herkes için geçerli olduğunu' vurguladı.

Macron, "Bütün hayatlar eşittir, tüm kurbanlar şefkatimizi ve Ortadoğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik kalıcı taahhüdümüzü hak ediyor" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yakıt ikmali yapılmasının şart olduğunu söyleyen Macron, yardım malzemelerini taşıyan Fransız Hava Kuvvetleri’ne ait uçağının yarın Mısır'a geleceğini, ardından da önümüzdeki günlerde önemli malzemeleri taşıyan Fransız donanma ait bir geminin 48 saat içinde Akdeniz'deki Fransız askeri limanı Toulon'dan Mısır’a doğru yola çıkacağını söyledi.

'Eski olması, geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmiyor'

İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme ulaşmayı amaçlayan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısını yineleyen Macron, "Bir fikrin eski olması, geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmiyor" dedi.

'Sivillerin hayatının tehlikeye sokan geniş çaplı bir işgalse, bunun bir hata olacağını düşünüyorum'

Macron, Mısır’dan ayrılmadan önce havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik bir kara harekatını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna cevap verdi. Macron, bunun "operasyonun kapsamına bağlı" olacağını söyledi ve "Eğer sivillerin hayatını tehlikeye sokan geniş çaplı bir işgalse, o zaman bunun bir hata olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, böyle bir operasyonun 'uluslararası insancıl hukuka ve hatta savaş kurallarına bile uymayacağını' aktardı.