Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli'den dekolteli paylaşım!

Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce trans olduğunu açıkladı.



Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

SON PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meli Bendeli, son olaran Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı dekolteli paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.