Yaşlı kadın turistler genç erkekler için akın ediyor

Batı Afrika ülkesi Gambiya ile İngiltere arasında yaşanan “seks turizmine çıkan yaşlı kadın turist” krizi büyüyor… Ağustos ayında Gambiyalı yetkililer, İngiltere’ye çağrıda bulunarak ülkeden gelen yaşlı kadın turistlerin gelmesine bir engel getirilmesini istemişti.

Ülkenin saygınlığının “seks turizmi” ile zarar gördüğünü açıklayan yetkililer, İngiliz poundu ile harcama yapan yaşlı kadın turistlerin erkeklerle gönül eğlendirdiğini açıklamıştı. Fakat Gambiyalı yetkililerin bu çağrısına İngiltere’den net bir hamle gelmedi. İngiltere konuyla ilgili belirli bir duruşta bulunmazken İngiliz The Sun gazetesi bugünkü sayısında Gambiya’da İngiliz turistlerin kendilerinden 30 yaş küçük gençlerle gönül eğlendirirken çekilmiş fotoğraflarını boy boy yayınladı.

“Azgın İngiliz nineler, Gambiya’da yerli gençlerle birlikte oluyor, işte bunun detayları” başlığıyla yayınlanan makalede, İngiliz turistlerin plajda yanlarında genç erkeklerle görüldüğü belirtildi.

Makalede, “Gambiya’nın sahillerinde bir emekli yanında en az kendisinden 30 yaş küçük bir erkekle el ele oturuyor. Kadın şehvetle erkeğe bakıyor. Plajın ilerisinde ise kilolu ve 60’larındaki bir kadın uzanmış bir erkeğin yanında oturuyor ve elini tutuyor. Dakikalar sonra ise gri saçlı bir kadın atletik bir genci otel odasına götürüyor” denildi.

Gambiya’da yetkililerin bu görüntülerden çok büyük rahatsızlık duydukları belirtilirken, “Bazı yerel yetkililer seks turizminin yasa dışı olmasını bile istiyor. Bu sorun sebebiyle gençler evlerini terk ediyorlar ve aile yapısı bozuluyor” denildi.

“TAYLAND’DAKİ ERKEKLERE DE SES ÇIKARIN”

Turistik bölgelerden Kololi yakınlarında çok sayıda polis olduğuna dikkat çeken gazete buna rağmen herkesin para karşılığı flörtleşmeye ve cinsel ilişkiye girmeye devam ettiğini aktardı. The Sun’a konuşan 65 yaşındaki İngiliz turist Barbara, “Neden bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Burada yasa dışı bir şey yok. Tayland’a giderseniz yaşlı erkeklerin genç kadınlarla birlikte olduğunu görürsünüz ama kimse bunu konuşmuyor” dedi.

Öfkeli kadın, “Ne zaman bir kadın genç bir erkekle birlikte olsa hemen damgalanıyor. Ben buraya eğlenmeye geldim ve kimseye zarar vermiyorum” dedi.

Ülkede aylık maaşın ortalama olarak 200 İngiliz poundu olduğunu yazan The Sun, para karşılığı cinsel ilişkiye girenlerin ise haftada 500 İngiliz poundu kazandığını aktardı. Öte yandan erkeklerin eskort gibi de çalıştığı ve yaşlı kadınlarla yemek yemeye de gittiğini yazan The Sun, “Kadınlar genelde cinsel ilişki karşılığında para vermiyor ama tatilleri boyunca sevgililerinin bütün faturalarını ve hesaplarını ödüyorlar” ifadesine yer verdi.

“AİLEME BAKMAK İÇİN BU İŞİ YAPIYORUM”

İngiliz medyasına konuşan Olu isimli 20 yaşındaki bir Gambiyalı ise, “Yaş bizim için sayı sadece. Eğer zengin ve beyaz bir kadınla bir mekana girerseniz herkes size saygı gösteriyor. Nasıl göründükleri ya da kaç yaşında oldukları önemli değil. Eğer güçlüyseniz herhangi bir kadının üzerine atlayabilirsiniz” dedi.

Babasının erken yaşta yaşamını yitirdiğini söyleyen adam, “Anneme ve üç kardeşime bakmak için bu işi seçtim. Ben o kadınlarla aşk yaşıyorum ve hayatta kalmak için işimi yapıyorum” ifadesini kullandı.