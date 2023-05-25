İnsanlar uzaylılarla iletişim kurmaya bir adım daha yaklaştı. ABD’deki SETI Enstitüsü, sbir Mars yörünge aracından gönderilen dünya dışı bir sinyalin simülasyonunu yaptı.

Bu kapsamda, radyo dalgaları uzayda ışık hızıyla yükseldi ve 16 dakika içinde üç büyük teleskop tarafından yakalandı.

TATBİKATIN AMACI

Türünün ilk örneği olan bu tatbikat, bilim insanlarını dünya dışı varlıklar gezegenimizle temas kurduğunda olabildiğince hızlı harekete geçebilmesi için tasarlandı.

ABD ve İtalya'daki bilim insanları, mesajın radyo dalgalarının bölümler halinde bilgisayar ekranlarında belirmesiyle büyük sevinç yaşadı. Bilim insanlarının yanı sıra amatör radyo alıcıları kullanan kişiler de sinyali 8.4 gigahertz'de algıladı.

Mesajı, dünyanın dört bir yanındaki üç büyük teleskop iletiyi yakaladı: Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi (ATA), Batı Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'ndeki (GBO) Robert C. Byrd ve kuzey İtalya'daki Medicina Radyo Astronomi İstasyonu.

HALKTAN YARDIM İSTENDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, sinyalin türünü ve içeriği de dahil olmak üzere çeşitli ayrıntıları gizli tuttuklarını açıkladı.

Bu gizliliğin nedeni ise kodlanmış radyo sinyalinin halkla paylaşılacak olması ve onlardan “uzaylılardan gelen mesajı” çözmelerinin istenecek olması.

Diğer taraftan sinyal, Dünya'dan ya da teleskop istasyonlarından duyulamıyor.

Yazılım mühendisi Victoria Catlett, “Bir radyo sinyali doğası gereği ses değil, ışık dalgasıdır. Radyo dalgaları tamamen yakalandıktan sonra, veriler halkın indirmesine olanak tanıyan bir isteme yüklenecek.” diye konuştu.

Uzmanlar, işlenen verilerin Breakthrough Listen Açık Veri Arşivi ve merkezi olmayan bir depolama ağı olan Filecoin ile işbirliği içinde güvenli bir şekilde depolayacaklarını belirtti.

Araştırmacılar, mesajın yüklenmesinin ardından SETI'nin sosyal medya platformlarında iki link paylaşacaklarını aktardı. Bilim insanları, halkın mesajı çözmek için iş birliği yapmalarını talep ediyor.