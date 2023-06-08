Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanlar ABD'yi etkisi altına aldı.

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.

Gün boyu puslu havaya sebep olan New York ve New Jersey bölgelerindeki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı da, New York, Bronx, Brooklyn, Queens ve çevrelerinde bulunan banliyölerde hava kalite sağlık uyarısı yaparak vatandaşlardan gerekli önlemleri almalarını istedi.

Yetkililer, bu hafta kuzey doğu eyaletlerinin yanı sıra orta batı eyaletleri olan Minnesota, Michigan ve Wisconsin’da da milyonlarca insanın hava kalitesine bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

KANADA GENELİNDE 413 NOKTADA ORMAN YANGINI

Kanada genelinde şu an 413 orman yangının aktif olarak devam ettiği, buna bağlı olarak 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlarından çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği bilgisi paylaşıldı.

NEW YOK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KRİTİK UYARI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı bulunanların evde kalmalarını önererek, dış aktivitelerin “çok sağlıksız” olduğunu söyledi.

New Yorklularının sağlıklarını koruma konusunda gerekli tedbirleri almalarını isteyen Adams, devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin de hava kalitesi nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

OKULLARDA SINIF DIŞI AKTİVİTELER İPTAL

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edildi.

Yetkililer, bu hafta kuzey doğu eyaletlerinin yanı sıra orta batı eyaletleri olan Minnesota, Michigan ve Wisconsin’da da milyonlarca insanın Kanada’daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle hava kalitesine bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

"UYARILARI DİKKATE ALIN"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD'ye ulaşması nedeniyle hava kalitesinin kötüleşmesiyle ilgili vatandaşları yerel yönetimlerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Kanada hükümetiyle temas halinde olduğunu belirterek, Kanada'nın yangınlarla mücadelesine yardımcı olmak için 600'den fazla itfaiye personeli ve destek ekibinin yanı sıra yangın söndürme uçakları gönderdiklerini bildirdi.

ABD'NİN 5 EYALETİ İÇİN ORMAN YANGINI UYARISI

ABD’nin 5 eyaletinde, sıcak, kuru ve istikrarsız hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Pennsylvania’nın bir bölümü de dahil, New Jersey, Michigan, Washington ve Alaska eyaletlerinin yerel saat ile 22.00'ye kadar orman yangını uyarısı altında kalacağı bildirildi.

Vatandaşlardan orman yangınına yol açabilecek faaliyetlere karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Kamp, açık hava ızgaraları, sigara malzemeleri, motorlu testereler ve arazi araçlarının tümü, kıvılcım çıkarma, tehlikeli ve yıkıcı bir yangını tutuşturma potansiyeline sahiptir." denildi.

ÜLKEDE KIRMIZI ALARM

Kuvvetli rüzgarlar, düşük nem oranı ve çabuk tutuşabilir kuru çalılar nedeniyle bir bölgedeki hava koşulları orman yangınları için elverişli hale geldiğinde, Ulusal Meteoroloji Servisi, "kırmızı alarm" veriyor.