Mavroyannis Haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide Anastasiadis’in kendisiyle ve binlerce kişiyle iki devlet çözümünü gizlice konuştuğunu belirterek “Başpiskopos çıktı açıkladı, başkaları da söyledi. O zaman ne olduğunu fark ederek derhal Politis’e röportaj verdim ve iki devlet çözümünün saçmalık olduğunu söyledim” dedi.

İki devlet çözümünü saçma bulduğunu Anastasiadis’e de söylediğini belirten Mavroyannis, buna katılmadığına göre neden müzakerecilikten istifa etmediği sorulduğunda “benden iki devlet fikrini müzakere masasına koymamı istese istifa ederdim. Bunu hiç istemedi” cevabını verdi.

Mavroyannis, seçimdeki rakipleri Nikos Hristodulidis ve Averof Neofitu’nun da iki devlet fikrini bilmiyor olamayacaklarını, bilmiyor olsalar bile basında çıkan haberleri okuduklarını hatırlatarak “ne yaptılar? Sustular. Kathimerini’ye de çıktım ve Maraş konusunda uyardım. Onlar ne yaptılar? Biri blöften öteki havai fişekten söz etti” dedi.

Nikos Anastasiadis’i eleştiremiyor göründüğü hatırlatıldığında “gereken yerde eleştiriyorum. Sayın Akıncı ile başlayan ve bizi Crans Montana’da çözüme çok yaklaştıran prosedür başladığında başkan Anastasiadis’ti, öte yandan iki devlet çözümü fikriyle flört eden de oydu” dedi. Başkan seçilmesi halinde ne yapacağı sorulduğunda ise “ilk günden Antonio Guterres’le konuşacak, Kıbrıs’a gelmesini ve inisiyatif almasını isteyeceğim” ifadesini kullandı.