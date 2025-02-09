Sri Lanka hükümet yetkilileri, Pazar günü ülkedeki bir elektrik şebekesi istasyonuna izinsiz giren bir maymunun ada genelinde elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 11:30 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, yaklaşık üç saatin ardından halen tam olarak sağlanamamıştı.

Gulf News'ün aktarımına göre, enerji Bakanı Kumara Jayakody gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir maymun şebeke trafosuna temas etti ve sistemde dengesizliğe neden oldu," dedi.

BBC'ye göre Seylan Elektrik Kurumu, elektrik kesintisinin Kolombo'nun güneyindeki bir trafo merkezinde yaşanan acil durum nedeniyle meydana geldiğini bildirdi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kurum, "Ada genelindeki elektrik kesintisinin en kısa sürede giderilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz," açıklamasında bulundu.

22 milyonluk nüfusa sahip ada ülkesindeki hastaneler ve işletmeler şu anda jeneratör veya invertör kullanıyor.