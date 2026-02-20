Ziyarette Komite Başkan Yardımcısı Şifa Çolakoğlu ile Komite Üyesi Salahi Şahiner de yer aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette; güvenli internet uygulamaları, dijital içerik denetimi, çocuklara yönelik zararlı içeriklerle mücadele, sosyal medya platformlarının sorumlulukları ile çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskler ele alındı.

Toplantıda özellikle Türkiye’de uygulanan Güvenli İnternet Profili sistemi, ebeveyn kontrolü ve filtreleme mekanizmaları, çocukların kişisel verilerinin korunması, siber zorbalık ve çevrimiçi istismarla mücadele yöntemleri ile yaş doğrulama sistemleri ve platform denetimleri konularında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, KKTC’de güvenli internet altyapısının güçlendirilmesi, okullarda dijital okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve iki ülke arasında teknik iş birliğinin artırılmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Komite yetkilileri, dijital dünyanın sınır tanımayan yapısına dikkat çekerek, çocukların korunmasının yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası iş birliği gerektiren ortak bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Dijital ortamda çocuk güvenliğini esas alan yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.