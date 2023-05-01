Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Twitter, ABD Dışişleri Bakanlığı ve hohollar (Rusların Ukraynalılar için kullandığı hakaret) karşısında eğildi. Daha önce Trump’a yaptığını şimdi bana yaptı. Elon belli ki bu işletmeyle baş edemedi. Maalesef” dedi.

Twitter olmadan da idare edebileceğinin altını çizen Medvedev, “Sonuçta, bu sadece Amerikan yerleşik düzeninin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren yabancı bir sosyal ağ. Propaganda hedeflerimizi ilerletmek için onu oldukça kinik biçimde kullandık zaten” ifadesini kullandı.

Rusya’nın şimdi çok farklı hedeflere sahip olduğunu söyleyen Medvedev, “Başlıca hedefimiz çok farklı. Ukronaziler, ABD, NATO’daki köleleri, pis Polonya dahil, diğer Batılı alçaklar olmak üzere tüm düşmanları yıkıcı bir yenilgiye uğratmak” diye konuştu.

Rusya’nın tüm topraklarını geri alması gerektiğini vurgulayan Medvedev, “Tüm insanlarımızı sonsuza kadar koruma altına almalıyız. Bunun için çok çalışacağız. Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun” diye ekledi.

Daha önce Medvedev, Twitter’in Polonya’yla ilgili paylaşımını engellediğini bildirmişti.