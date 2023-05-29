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Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ "Aşk olsun" şeklinde cevap verdi.

Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ' ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi.

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