Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun hüri üyesi olduğu MasterChef final yapmasına karşın adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın gelecek sezon Masterchef'te olmayacağı öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın Mehmet Yalçınkaya'nın yerine gelecek ismi belirlediği de konuşuluyor. Yeni sezonun All Star formatında yapılacağı konuşulurken Ömür Akkor'a teklif götürüleceği iddia edildi.

MEHMET YALÇINKAYA MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

MasterChef Türkiye'nin gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacağı iddia edilirken Mehmet Yalçınkaya'nın da bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programdan ayrıldığı öne sürüldü.

ACUN ILICALI, MASTERCHEF İÇİN ÖMÜR AKKOR'A TEKLİF GÖTÜRECEK

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Fakat sosyal medyada yer alan iddialara göre; Acun Ilıcalı ünlü şefin yerine gelecek jüri üyesini belirledi.

Acun Ilıcalı'nın Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddia ediliyor.