Demokrat Partililerden gelen istifa çağrıları yoğunlaşırken, Senatör Menendez ve eşi Nadine Arslanyan, New Jersey eyaletinden üç insanından rüşvet aldığı suçlamasını reddetti.

Menendez pasaportunu teslim etti. Sadece Senato görevi çerçevesinde yurt dışı seyahate çıkabilecek. Yalnız Washington - New York hattında ve ailesini görmek için Florida’ya seyahat edebilecek.

Menendez sanıklardan yalnız eşi ile görüşebilecek.

Menendez 100 bin, Arslanyan 250 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.