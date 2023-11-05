Haravgi’nin, adını gizli tutmak isteyen bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kıbrıs Türk tarafı “Ay. Kasiano” (Okullar Bölgesi), Ledra Palace ve “Mia Milia”da (Haspolat) yeni geçişler açılmasını önerdi. Sadece yaya geçişi için önerilen Okullar Bölgesi geçidinde ilerleme kaydedilmedi. Rum tarafı, şu anda diplomatik araçlar ve Barış Gücü araçları dışında araç geçişine müsaade edilmeyen Ledra Palace kapısının araç trafiğine açılmasına bölge yapısının müsait olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Haspolat’ta geçit açılmasını reddetmeyen Rum yönetimi, Kıbrıs Türk tarafının önüne “Piroi” (Gaziler)-“Athienu” (Kiracıköy) ve “Kokkina” (Erenköy)-Aşağı Pirgo noktalarında geçit açılmasını şart koşuyor.

Gazete “Barikat Açma Komitesi” Başkanı Andreas Karos’un, Erenköy’de geçit açılmadan başka geçit açılmaya kalkılması halinde, mevcut kapılardan geçişleri engellemek de dahil çeşitli dinamik protesto eylemleri düzenleyecekleri uyarısında bulunduğunu yazdı.