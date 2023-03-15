MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman İsias Otel’de yaşamlarını yitiren ‘Melekler Takımı’nın davasına dikkat çekti.

MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, davanın çatı davadan ayrı bir şekilde yürütülmesi yönünde karar alındığını hatırlatarak, sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Erbaş’ın açıklaması şöyle:

“Deprem bölgelerinde yapılacak soruşturmaların yanı sıra diğer davalarda olduğu gibi Adıyaman’da yıkılan ve evlatlarımıza mezar olan binanın dava süreçlerinin de yakından takipçisi olacağımızı söylemiştim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen canlarımızın rahmetli olduğu otelle ilgili soruşturmanın çatı davadan ayrı şekilde yürütülmesi kararı alındı. Türk adaletinin hassasiyetine ve vereceği adil kararlara güveniyoruz. Yaşanan acıları ve vicdanları bir nebze olsun ferahlatacak her gelişmenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, geride kalanlara dayanma gücü versin. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, büyük Türk milletine sabırlar ve başsağlığı diliyorum.”