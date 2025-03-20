Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Galatasaray’dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olmuştu.



Batshuayi, Frankfurt’un Ajax ile oynadığı maçta oyuna girmesi ile birlikte bir rekoru hanesine yazdırdı.



9 FARKLI TAKIM İLE AVRUPA'DA

31 yaşındaki forvet oyuncusu, Anelka’yı geride bırakarak 9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.



Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa’da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.



Belçikalı golcü, Crystal Palace’tan Beşiktaş’a transfer olarak ilk Süper Lig macerasını yaşadı. Sonrasında Fenerbahçe’ye transfer olan Batshuayi, burada 2 sezon geçirdikten sonra Galatasaray’a transfer oldu.