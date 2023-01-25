Microsoft , sabah saatlerinde kullanıcıların Microsoft Teams , Exchange Online ve Outlook 'un aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceğini belirtmiş, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.

Erişim sorunundan etkilenen hizmetlerin düzeldiği ifade edilen açıklamada, "Exchange Online" hizmeti üzerindeki bazı potansiyel etkilerin araştırıldığı kaydedildi.

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