Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı U12 Milli Takımımız, Mersin’deki karşılaşmalarını tamamladı.

Pazartesi günü Trabzonspor'un daveti üzerine özel dostluk maçları yapma adına Mersin'e giden U12 Milli Takımımız, karşılaşmalarını bugün tamamladı.

3 gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 6 maça çıkan U12 Milli Takımımız, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Taraflı, tarafsız herkesin beğenisini toplayan millilerimiz, yarın yapılacak olan ödül töreni sonrasında akşam saatlerinde adaya dönecek.

Bugün sabah saatlerinde güçlü rakibi Bursa ile karşılaşan U12 Milli Takımımız, karşılaşmada mükemmel bir performans gösterdi. Günün ikinci maçında ise Sultanbeyli ile karşılaşan millilerimiz, yine çok iyi bir performansla karşılaşmalarını tamamladı.

EKMEKÇİ: “HAYALLERİMİZDEN VAZGEÇMEDEN, MÜMKÜN OLANIN DA PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekmekçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor’la Kıbrıslı Türklerin bağı 1975 yılında kurulmuş ve bordo mavili camia henüz Türkiye Ligi’nde şampiyon olmamışken yani Karadeniz Fırtınası başlamamışken ilk kupalarını tam 50 yıl önce bugünlerde ülkemizde kazanmıştı. Dolayısıyla biz tarihsel bu bağları ve bu ilişkileri devam ettiriyoruz. Özellikle Trabzonspor Alt Yapı Okulları Sorumlusu sayın Necati Özçağlayan’la birlikte Trabzonspor’un futbol okullarının tüm organizasyonlarında KTFF alt yaş grupları olarak gelip mücadele ediyoruz. Tüm bunlar çocuklarımızın kaynaşması, kamplar yapması, antrenörlerimizin bu tip organizasyonlara alışması ve ilerleyen dönemlerde bu organizasyonların nasıl düzenleneceği konusunda büyük önem taşıyor. Bu organizasyonlar sayesinde hem çocuklarımız kendilerini geliştiriyor hem de aynı zamanda görücüye çıkıyor. Burada yalnızca Trabzonspor’un değil, birçok kulübün scout ekipleri de bulunuyor. Geçmiş organizasyonlarda bazı oyuncularımız takibe alınmıştır. Bir hayallerimiz var, bir de mümkün olanlar var. Biz hayallerimizden vazgeçmeden mümkün olanın peşinden de koşmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Azerbaycan şansını da Trabzon’daki organizasyonda elde etmiştik. Dolayısıyla biz bu fırsatların tamamını kovalamaya devam edeceğiz. Başta Trabzonspor Alt Yapı Okulları Sorumlusu sayın Necati Özçağlayan ve Trabzonspor Kulübü’ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”