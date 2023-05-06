Rus devlet haber ajansı TASS, önde gelen Rus milliyetçi yazar Zakhar Prilepin'in Nijniy Novgorod şehrinde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralandığını duyurdu.



TASS'ın acil servislerden bir kaynaktan aktardığına göre

yazarın arabası havaya uçuruldu. Hastane yetkilileri, "Pripelin hayatta kaldı ama yaralandı ve bilinci açık." ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharovaise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçek ortaya çıktı: Washington ve NATO

başka bir uluslararası terörist hücreyi, Kiev rejimini, besledi. Bu durum ABD ve Rusya'nın doğrudan sorumluluğudur." dedi. Ancak Zakharaova, suçlamayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.

ZAKHAR PRİLEPİN KİMDİR?

Aynı zamanda, politikacı ve dilbilimci ola Yevgeny Nikolayevich Prilepin, 7 Temmuz 1975 yılında doğdu. For Truth adlı siyasi partinin liderliğini yapan Prilepin, 1996'dan 2019 yılına kadar Ulusal Bolşevik Partisi'nin üyesiydi.

Günümüz Rus edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Prilepin, roman, hikaye ve deneme türündeki eserleri ile tanınıyor. Yazarın en bilinen eserleri arasında Sankya, Black Ape ve Abode yer alıyor.

"EN ÇOK UKRAYNALI'YI BENİM BİRLİĞİM ÖLDÜRDÜ" DEDİ

Öte yandan, ödüllü Rus yazar Zakhar Prilepin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta görev yaptığı askeri birliğin "birçok insanı öldürdüğünü" ve burada Ukrayna'ya karşı savaştığı için hiç pişmanlık duymadığını söyleyerek tepki çekmişti.



15 Ağustos'ta Rus TV muhabiri Aleksei Pivovarov'a konuşan Prilepin, komutan yardımcısı olduğu taburun diğer birlikler arasında en çok insanı öldürdüğü için övünmüştü. Prilepin, "Tüm belgeler gözden geçirildiğinde, en çok insanın taburumun konuşlandığı yerde öldüğünü görecekler" demişti.