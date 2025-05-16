Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve hastanede tedavisi süren tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş hastaneden taburcu oldu. Yandaş'ın tedavisine tesislerde ve evde devam edileceği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

15 gün boyunca özel doktor kontrolünde olacak

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyona yakalanmıştı. Yandaş'ın hastanedeki tedavisinden iyi haber geldi ve oyuncunun taburcu edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Yandaş'ın tedavisine tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

1 Temmuz'da takıma katılması bekleniyor

Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.