Türkiye'de başarılı bir iş kadını ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat'ın sahibi olduğu Dilan Polat Estetik ve Güzellik Merkezi, Girne'deki şubesiyle ilk kez Kıbrıs’ta hizmet vermeye başladı.

Temelleri 2017'de atılan ve uyguladığı farklı güzellik, estetik ve sağlık çözümleriyle kısa sürede büyük ün kazanan marka, bugün dünyanın 10 farklı ülkesinde 130’a yakın şubesi olan bir zincire dönüştü.

Yüz binlerce danışanları olan ve franchising modeliyle son 5 yıl içinde hızla büyüyen marka, geçtiğimiz günlerde Girne’de lüks bir şube açarak Kuzey Kıbrıs pazarına da iddialı giriş yaptı.

Dilan Polat Girne şubesinin işletmecisi aynı zamanda Türkiye’deki marka tecrübesini Kıbrıs’a taşıyan, Dilan Polat Sivas şubesinin de işletmecisi.

TÜM BAKIMLAR BİR ARADA

Dilan Polat Kıbrıs Girne Şubesi, cilt bakımından zayıflamaya, kalıcı makyajdan çatlak tedavisine, selülit tedavisinden bölgesel masaja kadar, kadın ve erkek danışanlarına güzellik ve kişisel bakım ile ilgili çok çeşitli hizmetler sunuyor.

Yüksek standarttaki ekipmanları ve uzman kadrosuyla öne çıkan, hijyenik ve ferah bir ortamda hizmet veren merkezde, uzmanlar tarafından yapılan ücretsiz analizler ve tavsiyeler ile müşteriler; en uygun paketleri oluşturma şansı da buluyor.

GİRNE’DE LÜKS GÜZELLİK MERKEZİ

Girne’de “Polatlı Sokak’ta” hizmete açılan Dilan Polat Kıbrıs şubesinde, özel bakım odalarının yanı sıra, toplantı ve sunum odası, çocuk oyun odası, evcil hayvan barınma ve bakım alanları yer alırken, yapım aşamasındaki detoks bar da kısa bir süre sonra kullanıma açılacak.

Ayrıca paparazziye kapalı özel otoparkı ve de vale hizmeti bulunduruyor.

KURUMSAL YAPISIYLA BİR İLK

Dilan Polat Estetik ve Güzellik Merkezleri’nde çalışan deneyimi ve uzmanlığı en önemli kriterlerden. Bu markanın çalışanı olabilmek için alanında en az 5 yıl deneyim şartı gerekiyor.

Dilan Polat Estetik ve Güzellik Merkezleri, kurumsal yapısıyla da sektörde öne çıkıyor ve Kıbrıs için de bir ilki gerçekleştiriyor. Sunulan hizmetler, kullanılan cihazlar ve uygulanan teknikler; dünyadaki hangi Dilan Polat şubesine giderseniz gidin değişmiyor…

DİLAN POLAT KİMDİR?

Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Dilan Polat, çok sayıda ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Kendi adını taşıyan güzellik merkezi kısa sürede Türkiye dışında şubeleri de bulunan bir zincire döndü.

Sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi bulunan Dilan Polat, 5 milyon takipçili Instagram hesabından hem özel hayatını paylaşıp hem de içerikler üretiyor. Bir medikal şirketi sahibi olan Engin Polat ile evli.